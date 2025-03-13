Dortmund Barçaladı!

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EFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maç oynandı. Sahasında Lille ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, deplasmanda Fransız ekibini 2-1 mağlup ederek bileti aldı ve Barcelona ile eşleşti. Jonathan David'in golüyle henüz 5. dakikada Lille öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. 54'te Emre Can penaltıdan ağları sarsarak skoru eşitledi. 65'te ise Maximilian Beier skoru belirledi. Müsabakanın 8. dakikasında İsviçreli hakem Sandro Scharer, düdüğünü çalarak futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurdu.
Daha sonra karşılaşma devam etti.