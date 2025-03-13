Dortmund Barçaladı!

EFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maç oynandı. Sahasında Lille ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, deplasmanda Fransız ekibini 2-1 mağlup ederek bileti aldı ve Barcelona ile eşleşti. Jonathan David'in golüyle henüz 5. dakikada Lille öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. 54'te Emre Can penaltıdan ağları sarsarak skoru eşitledi. 65'te ise Maximilian Beier skoru belirledi.Daha sonra karşılaşma devam etti.