İskoçya’da bayram olsun

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, bugün TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk ayağında sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kanarya, bu gece 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda edecek. 242 milyon Euro'luk kadrosu ile F.Bahçe, 75.5 milyon Euro ile kendisinden 3 katı daha düşük değere sahip rakibini geçip yoluna devam etmeyi hedefliyor.

KİLİT ADAM TALİSCA

RANGERS maçının taktik planını hazırlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sürprizi Anderson Talisca olacak. Transferinden bu yana kadroya tam anlamıyla monte edilmesi beklenen Brezilyalı 10 numara, bugün ilk 11'de sahaya çıkacak. Portekizli hocanın, sambacının şut yeteneği ile oyun zekasına çok güvendiği ve bu karşılaşmaya özel olarak hazırladığı öğrenildi. Özellikle gol noktasında 'Sana ihtiyacım var. Neden transfer edildiğini bize kanıtla' diyen Mourinho, tecrübeli oyuncudan sahada kilit adam rolünü üstlenmesini bekliyor.



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MURAT ÖZBOSTAN

Atletik, koşan, savaşan çok diri bir 11 lazım!

Fenerbahçe ilk maçta Mourinho'nun fantezileri nedeniyle mağlup oldu. Oysa bu maçın bir de rövanşı vardı.. Sanki Rangers karşılaşması tek maçmış gibi plansız, programsız rakibine saldırıp golleri yiyen bir takım gördük. Normalde Fenerbahçe'nin bu gece farklı galip gelip maçı kazanması ve turu atlaması lazım.. Fenerbahçe o gün bugündür kapandı Samandıra'ya.. Bu gece bir final oynayacak.. Avrupa'daki tek temsilcimiz.. 'Elendik gittik' diye bakmamak lazım.. Türk futbolunun prestiji şu an F.Bahçe'nin avuçlarında.. 250 milyon Euro'luk takım herhalde sadece ligi kovalamak için kurulmadı.. Tur umudum var, olmalı!.. Sabır maçın kilidi olacak.. Gol yerseniz tur da gider.. Bugün kaleci performansı önemli.. Livakovic kaleye geçmeli.. Tecrübe şart. Atletik, güçlü ve hareketli adamlar olmalı sahada.. Dolayısıyla birinci kural, gol yememek, sonra da atmak.. İlk maçta Fred çok arandı.. Dönmesi büyük avantaj.. Oyunu domine edecek adam.. İlk maçı Jose Mourinho'nun yüzünden kaybettik.. Şimdi farkını göstermeli ve bu turu mutlaka almalıdır.



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BÜLENT TİMURLENK

İlk golü atmak zorunda

Rangers ilk maçtan farklı oynamayacak. Ellerindeki iki gol avantajını korumaya çalışırken yine geçiş hücumlarıyla Fenerbahçe orta sahasının geçirgenliğini test edecekler. Fred'in bu maçta olması mühim. Ancak bir gerçek var, Dzeko, En-Nesyri, Tadic üçlüsünü Avrupa temposunda takım kaldıramıyor. Elbette Fenerbahçe, bütün riskleri alacak. Ibrox zor bir stadyum. 3-1'in rövanşında atılacağı dakikadan bağımsız ilk golü Fenerbahçe'nin bulması gerektiğini düşünüyorum. Aksi bir tabela değişimi takımı da dibe vurdurur.



AMAN DİKKAT! CEZA ALMAYALIM

FENERBAHÇE Kulübü, Rangers maçını tribünde izleyecek taraftarlarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklama, "Kulübümüz, Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Lille ile oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve U.S.Gilloise'a karşı deplasmandaki müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır. Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riski bulunuyor. Taraftarlarımızdan, gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'AYAKLARIMIZ YERE BASMALI'

RANGERS Teknik Direktörü Barry Ferguson, F.Bahçe karşısında turu geçeceklerine inandığını belirterek şunları söyledi: "Ayaklarımız yere basmalı. Başa baş ve dişe diş mücadele etmeliyiz. Tur konusunda oldukça umutluyum. Elimizde ilk maçtan 3-1'lik avantaj var. Bunu kullanmak istiyoruz."