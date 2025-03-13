Jose Mourinho: "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'a elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"UMARIM UEFA CEZALANDIRMIYORDUR"

Jose Mourinho: "Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar...

"BİR HAYAL KURUYORDUM"

VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz.

Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz.

"VAR KÖTÜ BİR UYKU GEÇİRDİ"

Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum.

"BÖYLE ELENMEK DAHA İYİ"

Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik."

BASIN TOPLANTISI!

Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk maçta iyi oynayamadıklarını vurgulayan Mourinho, "İkinci maçı mükemmel oynadık. Tek oynayan takım bizdik, skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik. Üç penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Çok bariz penaltılar verilmedi. Özellikle de ilk maçta gayet dürüsttüm ve açık şekilde ifade ettim. Beni fair play ile lütfen suçlamayın. Bu, fair play ile alakalı bir durum değil. Rangers'ı destekleyenler bile katılacaktır inanın bana, biz bu akşam en iyi takımdık." diye konuştu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"İyi antrenman yaptık. Üç gün arka arkaya idman yaptık ve bilimsel bir yaklaşımla yaklaştık bu oyuna ve sürekli bilimsellik içindeydik. Oyuncular son derece öz güvenliydi. Baskı oluşunca tabii böyle bir sonuç oldu. Penaltılar biraz da şanstı. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Mükemmel bir dönüşle elenmeyi tercih ederim. Pazar günkü maç bizim için çok zor olacak ama yine de böyle olmasını tercih ederdim. 20 maçta sadece 1 karşılaşma kaybettik ve bizim için tekrar galibiyetlere dönmek, iyi performanslara dönmek tekrar mümkün olacak. Aklımı kurcalayan tek şey, bu sezon Avrupa'da takımıma bir şey olduysa ve bu Budapeşte finaliyle ilgiliyse ki böyle düşünmüyorum, kötü şans olduğunu düşünüyorum, böyle düşünmek istiyorum."

Fenerbahçe'nin Avrupa'da final oynama potansiyeline sahip olduğunu anlatan Mourinho, "Türk takımları için yarı finallere çıkmak bile ne kadar zor biliyorsunuz. Kupa kazanmayı bırakın yarı finaller bile çok zor. Bu maçta kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk, mükemmel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İlk maçın sonucuna bakılınca böyle bir mantalite ile dönüş yapmak hiç kolay değil. Organizeydik ve daha fazla skorla da sonuçlanabilirdi. Tabii ki verilmeyen penaltılarımız var, kazanabilirdik. Bu bizim için çok fazla oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Mourinho, Rangers'ın kupadaki şansını ise şu ifadelerle belirterek sözlerini tamamladı:

"Saygılı olmak istiyorum Rangers'a. Hocalarına, oyuncularına ve taraftarlarına. Futbolda her şey mümkündür. Grup aşamasında Bilbao'ya karşı oynadık, çok güçlü bir takım ve finalde orada olacak. Tam olarak Roma'ya ne oldu bu akşam, nasıl kaybettiler bilmiyorum. Eğer Rangers, Bilbao'yu geçerse gerçekten mükemmel olur."