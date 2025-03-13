Kirli projelerle bizi konuşuyorlar

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. "Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor" diyen başkan, "Biz Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece G.Saray'ı konuşuyor. Her gün başka bir yalanı inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi şampiyonluk için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Mayıslar bizimdir, bizim olacak" ifadelerini kullandı.

G.SARAY BİR DÜNYA MARKASI

Kemerburgaz Tesisleri'ne değinen Özbek, "Sadece A takım yerleşkesi 14 bin 500 metrekare. Galatasaray'ın eski durumdan çıkması lazım. Galatasaray bir dünya markası, ona yakışır tesisler gerekiyor" dedi. Ekonomik kalemler hakkında da "2023 yılından bugüne stat hasılatında %99'luk artışla 59 milyon Euro'ya ulaştık. 2019 yılında 25 milyon olan forma ve ürün satışı 85 milyon Euro seviyesine geldi. Bu başarı bizi, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor" diye konuştu.