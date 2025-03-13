Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Rakiplerini eleyen; Jagiellonia, Djurgarden, Celje, Rapid Wien, Chelsea, Fiorentina, Legia Varşova ve Real Betis çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Çeyrek finaldeki eşleşmeler ise; Real Betis - Jagiellonia, Celje - Fiorentina, Chelsea - Legia Varşova ve Djurgarden - Rapid Wien şeklinde oluştu. UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 10 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan'da oynanacak.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Cercle Brugge (Belçika) - Jagiellonia (Polonya) (0-3): 2-0

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) (0-1): 5-4

Rapid Wien (Avusturya) - Borac (Bosna Hersek) (1-1): 2-1

Djurgarden (İsveç) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1): 3-0

Vitoria (Portekiz) - Real Betis (İspanya) (2-2): 0-4

Fiorentina (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan) (2-3): 3-1

Legia Varşova (Polonya) - Molde (Norveç) (2-3) 2-0

Chelsea (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (2-1): 1-0