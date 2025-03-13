Manchester City iki yıldız oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

GUARDIOLA CAMAVINGA'YI İSTİYOR

Sky ise Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki büyük hedefini duyurdu. Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Real Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile ilgileniyor.



Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.