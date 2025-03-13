Manchester City iki yıldız oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

Premier Lig'de bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'e elenmişti. Bu sezon büyük eleştiriler alan Pep Guardiola ve takımı ilk 4'e girmek adına çaba sarf ediyor.
CITY KADROSU YENİLENİYOR
Kadro olarak revizyona gitmeye başlayan Manchester City yönetimi, Marmoush hamlesiyle bu mesajını verdi. Yönetim, iki yıldızla yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz Sky'da yer alan habere göre, Guardiola'nın ekibinin yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva'nın ayrılıklarına izin verileceği yazıldı.
GUARDIOLA CAMAVINGA'YI İSTİYOR
Sky ise Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki büyük hedefini duyurdu. Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Real Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.