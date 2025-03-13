Osayi: Başkanla görüşeceğim

Fenerbahçe'nintecrübeli oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı öncesi konuşurken, geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Nijeryalı futbolcu, sözleşmesiyle ilgili soruya, "Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum.cevabını verdi. Bu sezon ilk 11'de forma giymekte zorlanan Osayi- Samuel, toplam 29 maçta 1 asist üretti.