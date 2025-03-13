Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan Adana Demirspor maçı için çarpıcı sözler: "Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp..."

"LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK İMKANSIZ"

Son dönemde yakaladıkları form grafiğine dikkat çeken Mourinho, "Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse lig şampiyonluğunu kazanmak imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ama buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı." diye konuştu.