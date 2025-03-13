Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan Adana Demirspor maçı için çarpıcı sözler: "Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp..."

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, İngiliz basınından Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho, özellikle şampiyonluk yarışı ve Galatasaray ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
"LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK İMKANSIZ"
Son dönemde yakaladıkları form grafiğine dikkat çeken Mourinho, "Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse lig şampiyonluğunu kazanmak imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ama buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı." diye konuştu.
"YAŞANANLAR ÇOK FAZLA"
Normal şartlarda şampiyonluk yarışının şimdiye dek bitmiş olacağını ifade eden Mourinho, "Normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci sıradaki takım olmazdık. Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Yaşananlar gerçekten çok ama çok fazla!" şeklinde konuştu.
G.SARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İÇİN FLAŞ SÖZLER
Mourinho röportajın bir kısmında, bu sezon yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçından örnek verdi ve konuyla ilgili şunları söyledi:
"Hakem Galatasaray'ı çok fazla kayırdığı için bir takımın maçı terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?
"BU BİR ZAFER DEĞİLDİ"
Bunu yaptılar çünkü durum saçmaydı. Ama daha da saçma olan Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, bir takımın maçı terk etmek zorunda kalacak kadar saygısızlığa uğradığını hissetmesiydi. Burada bunlar oldu."
"KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Kariyerine değinen deneyimli teknik adam, "Kendim hakkında düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa tabii ki dokuz sekizden iyidir ama ben kendimi değil kulübü düşünüyorum." dedi.
"BEN ONLAR İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Fenerbahçe taraftarı içim çalıştığını ifade eden Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin Türkiye'de sahip olduğu 35 milyon taraftarı düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden hiç şampiyon olamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak kendimden çok kulüp ve taraftarlar için önemli. Ben onlar için çalışıyorum." Açıklamasında bulundu.
"BENİM İÇİN HARİKA BİR DUYGU OLUR"
Mourinho, "Kariyerimin egomun azaldığı ve aidiyet duygusunun, başkaları için bir şeyler yapma duygusunun arttığı bir evresindeyim. Eğer bu kulübün Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şeyler yapmasına yardımcı olabilirsem, bu benim için harika bir duygu olur." sözlerini kullandı.