Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’in bonservis bedeli belli oldu! Premier Lig ekibi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA DA PARLAYACAK

Sarı-lacivertliler, çok sayıda talibi çıkan Yusuf'un kafasını rahatlatmak için ücretini 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkararak sözleşme süresini 2030'a kadar uzatmak için anlaşma sağlamıştı. Yönetimin, geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Yöneticilerin yaptıkları toplantıda, "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak" görüşünde birleştikleri kaydedildi.