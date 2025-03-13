Trabzonspor dün taraftara açık idman yaptı. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Fatih Tekke, camiadan sabır istedi. "Taraftarlarımızla hasret giderdik" diyen Tekke, "Oyunculara da söyledim, sevinci, hüznü, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı hep beraber yaşamamız gerekiyor. Bu işlerin başı böyle olur. Başarı geldikçe bu artar. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışlı anlarımız olacak, buna sabredeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KAPTAN

Bordo-mavili futbolseverler, tesislere akın etti. Bin kadar taraftar, Tekke'ye 'Büyük Kaptan' tezahüratında bulundu. Genç hoca takımı yanına alarak alkış tuttu.