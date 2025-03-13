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Giriş Tarihi: 13.3.2025 18:43

Trabzonspor'a kötü haber! Ameliyat edilecek....

Trabzonspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edileceği bildirildi.

AA
Trabzonspor’a kötü haber! Ameliyat edilecek....

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Onuralp Çevikkan'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığını hatırlattı.

Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini kaydeden Beşir, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesinde cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'a kötü haber! Ameliyat edilecek....
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