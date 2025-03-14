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Giriş Tarihi: 14.3.2025 16:24

Bayern Münih'te Kim Min-jae sakatlandı!

Bundesliga devi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin sakatlandığını açıkladı.

Bayern Münih’te Kim Min-jae sakatlandı!

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Bayern Münih'in stoperi Kim Min-jae'den kötü haber geldi. Güney Koreli stoper, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle önümüzdeki birkaç hafta forma giyemeyecek.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de yarın oynanacak Union Berlin maçı öncesi yaptığı açıklamada Kim Min-jae'nin sakatlık haberini kamuoyuna duyururken, Sky Sport gelişmeyi "Acı haber" başlığıyla paylaştı.

Bayern Münih'te Güney Koreli stoperin yokluğunda Eric Dier'ın forma giymesi bekleniyor.

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Bayern Münih'te Kim Min-jae sakatlandı!
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