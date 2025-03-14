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Giriş Tarihi: 14.3.2025 22:39 Son Güncelleme: 14.3.2025 22:39

Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor'u iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

AA
Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor’u iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 60 Okyere), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 60 Begic), Nafican Yardımcı, Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Sambou (Dk. 60 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Dk. 79 Kappel)

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 46 Pinchi), Alper Karaman, Kayode (Dk. 80 Ertuğrul İdris Furat), Metehan Mert (Dk. 90 Sakıb Aytaç), Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Mucahit Albayrak, Furkan Orak, Junior Fernandes (Dk. 72 Faye)

Goller: Dk. 45 Junior Fernandes, Dk. 50 Kayode (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Furkan Orak, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 71 Kayode, Dk. 78 Pinchi, Dk. 90 Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor)

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Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor'u iki golle geçti!
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