Fenerbahçe’nin UEFA’dan elde ettiği gelir belli oldu! İşte toplam para ödülü...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Çeyrek final biletini alamayan sarı-lacivertlilerin bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam para ödülü de belli oldu. Kanarya, bu turda elenerek 2.5 milyon Euro'luk ekstra gelirden de mahrum kaldı.

Fenerbahçe bu sezon katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler ile bonusların ardından UEFA'dan toplam 16.4 milyon Euro (651.65 milyon lira) kazandı.