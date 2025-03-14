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Giriş Tarihi: 14.3.2025 14:10 Son Güncelleme: 14.3.2025 14:11

Lucas Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularıyla geçiyordu. Başarılı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Lucas Torreira’nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu.

Sarı-kırmızılılar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

Arjantin basınında haberlerin ardından Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, söz konusu iddiaları yalanladı.

''BOCA'YA TRANSFER OLACAĞINI SANMIYORUM''

Torreira'nın Galatasaray için hala önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Bentancur, "Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki Torreira, 3204 dakika sahada kaldı.

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Lucas Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması!
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