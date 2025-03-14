PFDK’dan Mourinho ve Günay Güvenç kararı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK yapılan sevkler konusunda kararlarını verdi. Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e ise 1 maç men cezası verildi.