Serdar Dursun attı, Persepolis liderliğe yükseldi

İran Ligi'nde 23. hafta maçında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Malavan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Persepolis oldu.

Persepolis'e galibiyei getiren golleri 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

SERDAR'DAN ÜÇÜNCÜ GOL

Serdar Dursun, İran Ligi'ndeki 5. maçında 3. golünü atmayı başardı.

KARTAL HENÜZ KAYBETMEDİ

İsmail Kartal yönetiminde hiç kaybetmeyen ve 6. lig maçında 4. kez kazanan Persepolis puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlikk koltuğuna oturdu.

Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart tarihinde Shams Azar deplasmanına gidecek.