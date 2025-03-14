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Giriş Tarihi: 14.3.2025 11:59 Son Güncelleme: 14.3.2025 12:22

Son dakika haberi: Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Son dakika haberi: Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, çeyrek finalin önemli eşleşmesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE PROGRAM:

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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Son dakika haberi: Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!
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