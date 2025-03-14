Son dakika haberi: Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, çeyrek finalin önemli eşleşmesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE PROGRAM:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe