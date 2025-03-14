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Giriş Tarihi: 14.3.2025 14:49

Szymanski, Frankowski ve Piatek'e milli davet!

Galatasaray'dan Frankowski, Fenerbahçe'den Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Piatek, Polonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kadrosuna davet edildi.

AA
Szymanski, Frankowski ve Piatek’e milli davet!

Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, 21 Mart'taki Litvanya ve 24 Mart'taki Malta maçlarının kadrosunu belirledi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı.

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Szymanski, Frankowski ve Piatek'e milli davet!
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