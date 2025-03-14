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Giriş Tarihi: 14.3.2025 16:42 Son Güncelleme: 14.3.2025 16:47

Trabzonspor, Başakşehir maçı kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30'da Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor, Başakşehir maçı kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde yarın akşam Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Bordo-mavililer, maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda; Onuralp, Savic, Cihan ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Okay Yokuşlu ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

İŞTE KAMP KADROSU:

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Trabzonspor, Başakşehir maçı kadrosunu açıkladı!
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