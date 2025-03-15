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Giriş Tarihi: 15.3.2025 19:31 Son Güncelleme: 15.3.2025 19:38

Başakşehir - Trabzonspor | Fatih Tekke 11 tercihini belirledi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş sonrası takımın başına geçen teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın bu sezon ilk deplasman galibiyeti için sahada olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Başakşehir - Trabzonspor | Fatih Tekke 11 tercihini belirledi

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor bugün deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

TEKKE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Bu sezon henüz deplasman galibiyeti olmayan Bordo-mavili takım bu maçta ilki başarmak istiyor. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Edin Visca'nın son dakikalarda attığı golle 1-0 kazanmıştı. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR XI: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

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Başakşehir - Trabzonspor | Fatih Tekke 11 tercihini belirledi
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