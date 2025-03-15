Başakşehir - Trabzonspor | Fatih Tekke 11 tercihini belirledi

TEKKE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Bu sezon henüz deplasman galibiyeti olmayan Bordo-mavili takım bu maçta ilki başarmak istiyor. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Edin Visca'nın son dakikalarda attığı golle 1-0 kazanmıştı. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR XI: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.