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Giriş Tarihi: 16.3.2025 00:45

Başakşehir'den Çağdaş Atan için flaş karar!

Başakşehir, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın talebi üzerine kendisiyle toplantı yapıldığını ve görüşme sonucunda da Atan'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

İHA
Başakşehir’den Çağdaş Atan için flaş karar!

Başakşehir, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan ile toplantı yapıldığını ve görevine devam edeceğini duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda; geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz" denildi.

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Başakşehir'den Çağdaş Atan için flaş karar!
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