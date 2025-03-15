Beşiktaş’ta şok sakatlık! Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenildi.

Kartal'a bir şok da yıldız isminden geldi. 55. dakikada topsuz alanda kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Felix, yerini Onur Bulut'a bıraktı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI

Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Çok basit bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli stoperin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Beşiktaş, milli ara sonrası Galatasaray'ı konuk edecek.