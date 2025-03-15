Bol sürprizli kadro!

Uluslar A Ligi'ne yükselme play-off turu müsabakaları 20 ve 23 Mart'ta

Uluslar A Ligi'ne yükselme play-off turunda 20 (Rams Park) ve 23 Mart'ta (Puskas Arena) Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım'da aday kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Fenerbahçe'de savunmanın değişmezleri arasına giren 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz ve Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin, ilk kez çağırıldı. F.Bahçe'nin Eyüpspor'a kiralık gönderdiği Emre Mor da yaklaşık 2.5 sene sonra yeniden davet aldı. Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizenkaleci İrfan Can Eğribayat'ın olmaması dikkat çekti. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yer almadı. İşte İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın aday kadrosu:



KALECI: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Ç.Rizespor)

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund),

FORVET: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)