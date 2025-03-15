Fatih Tekke’den galibiyet yorumu! Uğurcan Çakır’a övgü...

300 GÜN SONRA GELEN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bordo mavili takım, son olarak geçtiğimiz sezon Başakşehir'i deplasmanda yenmişti. Bu sezon deplasmanda yüzü gülmeyen Fırtına, Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta 300 gün sonra deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etti.

FATİH TEKKE'DEN GALİBİYET YORUMU

Maçın ardından alınan galibiyeti yorumlayan teknik direktör Fatih Tekke, "Trabzonspor'a yakışan da buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra bütün takıma teşekkür ederim. Başta da Uğurcan'a teşekkür etmek lazım." dedi.

"BİZİM KÖTÜ OYNAMAYA HAKKIMIZ YOK"

Fatih Tekke: Abartmaya gerek yok. Farklı bir şey yok. Duygu öndeydi. Çok bir şey mi değişti, mümkün değil zaten. 1-2-3 haftada olacak bir şey değil. İyi olan şey, oyuncuların gülebilmesini sağlamak ve duygularını yukarı çıkartabilmek. Bizim kötü olmaya, mücadele etmemeye hakkımız yok. Duygu bize kazandırdı ama her zaman böyle olmayabilir.

Fatih Tekke: "Önce galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarın bir beklentisi, arzusu, isteği buydu. Trabzonspor'a yakışan buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra takıma, başta Uğurcan'a teşekkür etmek lazım. Penaltının kurtarılması, kırmızı kart olması oyunu bizim lehimize döndürdü. Başakşehir takımı çok iyi yerleşen bir takım. Baskılarımızı kırdılar. İlk yarının az bölümünde baskılar iyi oldu."