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Giriş Tarihi: 15.3.2025 17:34

Manisa FK: 2 - Siltaş Yapı Pendikspor: 0

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

AA
Manisa FK: 2 - Siltaş Yapı Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Dk. 78 Ramirez), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Ensar Akgün), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Osuji), Minchev (Dk.90 Kaan Kanak)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 46 Murat Akça), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Efe Sayhan), Topalli, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Del Valle, Eze

Goller: Dk. 24 ve Dk.74 Minchev (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Eze, Dk. 40 Samet Asatekin (Siltaş Yapı Pendikspor) Yusuf Talum (Manisa FK)

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Manisa FK: 2 - Siltaş Yapı Pendikspor: 0
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