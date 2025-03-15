Ole Gunnar Solskjaer: "Elan Ricardo daha çok savaşmak zorunda"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her maç bizim için kendimizi kanıtlama fırsatıdır. İyi antrenman yaptık, iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Geçen hafta hayal kırıklığıydı bizim için. Özellikle duran toplara çalıştık. Umarım sahaya yansıtabiliriz. Tempolu ve hızlı oynamalıyız. Geçen hafta fırsatları değerlendiremedik. Bu hafta goller bulmalıyız, fırsatlar bulmalıyız.

Jonas ve Zaynutdinov'un sakatlıkları var, umarım milli aradan sonra takımla olacaklar. Elan adaptasyon sürecinde, gelmesi gereken seviye için çalışıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. Daha çok savaşmak zorunda gelmesi gereken seviye için. Şu anda takımımızda Amir ve Salih de var orta sahada. 12 yabancı kuralı da var. 12 yabancıdan fazla oyuncuyu kadroya alamıyoruz."