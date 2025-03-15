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Giriş Tarihi: 15.3.2025 16:23 Son Güncelleme: 15.3.2025 16:23

Sergej Jakirovic: Bizim adımıza şans bir maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Sergej Jakirovic: Bizim adımıza şans bir maçtı!

Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne tek golle kaybeden Kayserispor'da teknik adam Jakirovic maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Sergej Jakirovic, bugün maçın genelinde takımının daha iyi olduğunu ifade ederek, 6 net pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı diyebilirim. Maçın genelinde daha iyi taraf bizdik. 6 net gol pozisyonu yakaladık bunu değerlendiremedik. Gaziantep FK kalecisi de önemli kurtarışlar yaptı. Gaziantep FK'yı tebrik ediyorum. Bizim sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Puan ya da puanlar alabilmemiz için bundan sonraki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

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Sergej Jakirovic: Bizim adımıza şans bir maçtı!
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