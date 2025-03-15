Solskjaer: "Beşiktaş bunu hak etmedi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç...

"BEŞİKTAŞ BUNU HAK ETMİYOR"

Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız."