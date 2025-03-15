Son dakika: Konyaspor - Beşiktaş | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Konyaspor XI: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksić, Tunahan, Melih Bostan

Beşiktaş XI: Mert Günok, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.