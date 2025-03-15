Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri belli oldu!

Türkiye adına turnuvalara 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı.

UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.

G.SARAY'IN PARA ÖDÜLÜ 17,61 MİLYON EURO

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve Young Boys ile eşleşti.

İsviçre temsilcisine her iki maçta da yenilerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-kırmızlı ekip, yaklaşık 40 milyon avroluk para ödülünü de kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'ni kıl payı kaçıran Galatasaray, bir anlamda "teselli ödülü" diyebileceğimiz 4,29 milyon avroyu kasasına koydu ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14. sırada tamamlayan Cim-Bom, AZ Alkmaar ile eşleştiği son 16 turu play-off etabında Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,95 milyon avro, ligdeki derecesiyle 2,2 milyon avro ve son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro kazandı.

Galatasaray, UEFA'nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanlarıyla yayın havuzundaki gelire göre şekillendireceği kalemden de 4,56 milyon avro elde edecek.

FENERBAHÇE'NİN KAZANCI 14,88 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı.

İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24. sırada tamamlayarak, son 16 turu play-off maçı oynadı.

Bu turda Anderlecht'i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers'a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin avro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon avroyu kasasına koyacak.

BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ 9,26

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi play-off etabıyla merhaba dedi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde saf dışı bıraktığı Lugano ile eşleşen siyah-beyazlılar, İsviçre ekibini bu turnuvanın da dışına iterek Avrupa Ligi'nde boy gösterdi.

Kara-kartallar lig maçlarında 3 galibiyet alırken 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı ve ilk 24 dışında kalarak bu sezon için Avrupa serüvenini noktaladı.

Beşiktaş, lige katılımından 4,31 milyon avro, 3 galibiyete karşılık 1,35 milyon avro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 3,6 milyon avro kazandı.

BAŞAKŞEHİR'E 7,43

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden ve eleme turları oynayan Başakşehir, sırasıyla San Marino'nun La Fiorita, Gürcistan'ın Iberia ve İrlanda'nın St. Patrick's takımlarını eleyerek lig etabına yükseldi.

Turuncu-lacivertliler ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu performansı ligde ilk 24'e girmek için yeterli olmayan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.

Her bir eleme turu için 175 bin avro kazanan Başakşehir, lige katılımından 3,17 milyon avro, ligde topladığı puanlarla 799 bin avro, ligdeki derecesiyle 352 bin avro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 2,58 milyon gelir elde etti.

TRABZONSPOR'A 1,1 MİLYON EURO

Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'ya giriş maçı, Avrupa Ligi 2. eleme turu oldu.

Slovak rakibi Ruzomberok'u eleyen bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında tutunamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, İsviçre takımlarından St Gallen ile play-off turunda kozlarını paylaştı.

Rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup olan bordo-mavililer, henüz ağustos ayı dahi çıkmamışken Avrupa defterini kapattı.

Trabzonspor'un UEFA geliri, Avrupa Ligi'nde iki eleme turuna katılımından elde ettiği 350 bin avro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmesiyle verilen 750 bin avroyla sınırlı kaldı.