Uğurcan Çakır’ın o istatistikle dikkat çekiyor!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Fatih Tekke ile ilk maçına çıkan bordo-mavili takım, 300 gün aradan sonra ilk deplasmanda galibiyetini elde etti.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇA DAMGA VURDU

Başakşehir karşısında net kurtarışlar yapan ve Piatek'in de penaltısını kurtaran Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Bu sezon Süper Lig'de 98 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan Çakır, kalesini gole kapadığı en yüksek sezonu geçiriyor.