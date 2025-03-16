5 gollü maçta kazanan Çorum FK!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı yönetiminde 2/2 yapmayı başardı.

Çorum FK'da golleri Atakan Akkaynak 6. dakikada, Ferhat Yazgan 62. ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti.

Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün golleri 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Keçiörengücü ise 42 puanla 12. sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Çorum FK, Pendikspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada Malaly Dembele'nin ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

5. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Atakan Akkaynak düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada Uğur Kaan'ın ortasında ceza sahası içinde Malaly Dembele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

62. dakikada ceza sahası içinde Ferhat Yazgan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

75. dakikada ceza sahası önünde Malaly Dembele'ye yaptığı hareket sonrasında Kadir Seven, kırmızı kart gördü.

90+6. dakikada savunmadan dönen topu alan Burak Süleyman'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2