Bodrum FK seriyi Rize’de sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip, 22. dakikada Alikulov (KK) ve 62. dakikada Enis Bardhi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
Rizespor'da Samet Akaydin 40. dakikada 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekipte ise kaleci Diogo Souza sarı kart cezası nedeniyle milli aradan sonra oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bu skorla Bodrum FK puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı. Karadeniz ekibi ise 33 puanla 11. sırada kaldı.
BODRUM MORAIS İLE GOL YEMİYOR
Bodrum Futbol Kulübü Portekizli teknik adam Jose Morais göreve geldiği günden bu yana çıkışa geçti.
Ege temsilcisi 6'sı lig olmak üzere toplam 7 resmi maçta gol yemezken 14 puan topladı ve hiç kaybetmedi.