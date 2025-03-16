Bodrum FK seriyi Rize’de sürdürdü!

BODRUM MORAIS İLE GOL YEMİYOR

Bodrum Futbol Kulübü Portekizli teknik adam Jose Morais göreve geldiği günden bu yana çıkışa geçti.

Ege temsilcisi 6'sı lig olmak üzere toplam 7 resmi maçta gol yemezken 14 puan topladı ve hiç kaybetmedi.