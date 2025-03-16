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Giriş Tarihi: 16.3.2025 19:31 Son Güncelleme: 16.3.2025 19:51

CANLI FENERBAHÇE SAMSUNSPOR | Fenerbahçe'nin konuğu Reeder Samsunspor! 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI FENERBAHÇE SAMSUNSPOR | Fenerbahçe’nin konuğu Reeder Samsunspor! 11’ler belli oldu...

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius

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CANLI FENERBAHÇE SAMSUNSPOR | Fenerbahçe'nin konuğu Reeder Samsunspor! 11'ler belli oldu...
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