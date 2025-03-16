Erzurumspor FK, Amed deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed SK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynan maçı Erzurumspor 2-1 kazandı.



Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Tonio Teklic, 76'ncı dakikada ise Sylla kaydetti. Ev sahibi Amed'in tek golü ise 54'üncü dakikada Masquera'dan geldi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 51 puana yükselirken, Amed SK 43 puanda kaldı.

STAT: Diyarbakır

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan - Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Poko (Dk. 70 Cassubie), Çekdar Orhan (Dk. 83 Laurenço), Keita (Dk. 83 Yılmaz Ceylan), Mosquera, Fernando (Dk. 74 Adekanye)

ERZURUMSPOR FK: Ataberk Dadakdeniz - Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Roshi, Crociata, Okechukwu (Dk. 90+3 Yakup Kirtay), Teklic (Dk. 81 Mehmet Taş), Eren Tozlu (Dk. 90 Mamba), Sylla (Dk. 81 Furkan Özkan)

GOLLER: Dk 54 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 27 Teklic, Dk. 76 Sylla (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Batuhan Tur, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Crociata, Okechukwu, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)