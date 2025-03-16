Griezmann adım adım MLS’e!

ATLETICO GİDİŞİNE İZİN VERECEK

İspanyol kulübünün oyuncunun kararına hiçbir şekilde engel olmayacağı ve Griezmann'ın da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid için sezonun son maçına kadar ter dökmek istediği kaydedildi.

Bu sezon 41 maça çıkan Antoine Griezmann, 16 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.