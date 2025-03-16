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Giriş Tarihi: 16.3.2025 13:53 Son Güncelleme: 16.3.2025 13:54

Griezmann adım adım MLS'e!

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda İspanyol ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Griezmann adım adım MLS’e!

Atletico Madrid'in yıldız futbolcu Antoine Griezmann, İspanyol ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Relevo'nun haberine göre; Griezmann, Atletico'daki geleceğini belirlemek adına kısa süre içinde yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek. 33 yaşındaki golcünün, ailevi sebeplerden dolayı Avrupa futboluna veda ederek MLS'e gitmek istediği belirtildi.

Fransız yıldızın ABD takımı Los Angeles FC ile temas halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

ATLETICO GİDİŞİNE İZİN VERECEK

İspanyol kulübünün oyuncunun kararına hiçbir şekilde engel olmayacağı ve Griezmann'ın da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid için sezonun son maçına kadar ter dökmek istediği kaydedildi.

Bu sezon 41 maça çıkan Antoine Griezmann, 16 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.

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Griezmann adım adım MLS'e!
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