İstanbulspor, Gençlerbirliği’ni farklı mağlup etti!

1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor, evinde Gençlerbirliği'ni 5-0'lık farklı skorla geçti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Emir Kaan Gültekin, Gaoussou Diarra (3) ve Florian Loshaj kaydetti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Yunus Bahadır'ın sağ tarafta rakibini çalımladıktan sonra içeri verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Emir Kaan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Metehan'ın uzaklaştırmak istediği top ceza yayındaki Diarra'da kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

57. dakikada sol tarafta topla buluşan Diarra'nın ceza sahası içine girip, sol çaprazdan vuruşunda savunmada Zan Zuzek'e de çarpan meşin yuvarlak, sol üst köşeden ağlarla buluştu. 3-0

71. dakikada Diarra'nın pasında ceza yayının gerisinden topla buluşan Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

77. dakikada Duhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlara gitti. 5-0

