Jose Morais’ten galibiyet ve Mourinho sözleri!

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Jose Morais, "Öncelikle oyuncularımı sergilemiş oldukları oyun ve galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Rizespor gibi iyi oyunculara, iyi organizasyona sahip takıma karşı aldıkları bu galibiyeti daha değerli kılıyor" dedi.

MORAIS'TEN MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili soruyu yanıtlayan Morais, "Kafam şuanda böyle bir karşılaştırma yapmadım. Maç için önümüzde büyük bir zaman var. Maça nasıl hazırlanacağımı henüz bilmiyorum. Ben Mourinho ile çalıştım. Ondan çok şey öğrendim. O benim ailem gibi. Onu karşılaşmak bir gururdur. Çünkü onunla karşılaştığınızda her zaman bir şey öğrenirsiniz. O çok büyük bir teknik direktör. Bugün burada olmamda onu payını büyük olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.