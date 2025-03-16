Mourinho'dan Saint-Maximin için olay sözler: "İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın..."

Tecrübeli teknik adam, "Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı." dedi.