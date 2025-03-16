Mourinho'dan Saint-Maximin için olay sözler: "İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın..."

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Reeder Samsunspor'u konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı." dedi.
Jose Mourinho, "Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal." diye konuştu.
Mourinho, "Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.