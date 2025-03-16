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Giriş Tarihi: 16.3.2025 22:16

Newcastle United, Liverpool'u 2-1 yendi! İlk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı...

Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazanmayı başardı.

AA
Newcastle United, Liverpool’u 2-1 yendi! İlk İngiltere Lig Kupası’nı kazandı...

Newcastle United ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Newcastle, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Newcastle, ilk golünü 45. dakikada Dan Burn'ün ayağından buldu. İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Liverpool'un tek golü ise 94. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından geldi.

Newcastle, kupayı kazanarak 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası başarısından sonra kazandığı en önemli başarı elde etti.

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Newcastle United, Liverpool'u 2-1 yendi! İlk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı...
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