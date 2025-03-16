Newcastle United, Liverpool’u 2-1 yendi! İlk İngiltere Lig Kupası’nı kazandı...

Newcastle United ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Newcastle, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Newcastle, ilk golünü 45. dakikada Dan Burn'ün ayağından buldu. İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Liverpool'un tek golü ise 94. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından geldi.
Newcastle, kupayı kazanarak 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası başarısından sonra kazandığı en önemli başarı elde etti.