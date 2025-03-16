Rıza Çalımbay: "Herkes kolay maç olacağını zannetti ama..."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-2 yenildikleri Hatayspor maçı sonrası Mersin Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, iki takımın maçta büyük mücadele verdiğini belirtti.

"HERKES KOLAY MAÇ OLACAĞINI ZANNETTİ"

Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarına anlatan Çalımbay, daha sonraki dakikalarda düşüş yaşadıklarını kaydetti. İstedikleri şeyleri yapamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"İkinci yarı her türlü riske girerek oynadık. Gol attık, goller kaçırdı. Rakibimizde kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Şu an kalan maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes Hatayspor maçının kolay maç olacağını zannetti ama öyle değildi. Bundan sonra oynanacak Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. Söylense de olur söylenmese de. 5-6 sakatlık var. Onlar bu arada gelirse o zaman bambaşka güzel takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz."