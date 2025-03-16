Son dakika haberi: Başakşehir-Trabzonspor maçı sonrası herkes onu konuştu: "Maçın adamı kesinlikle..."

Deniz'in direkten dönen topu ve ardından Trabzonspor'un sağ kenardan Visca-Malheiro ikilisinin geliştirdiği atak ve Banza ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. 1-0'dan sonra ise bir 25 dakikalık süreç var ki Başakşehir'in her iki kenardan da geliştirdiği ataklarda Trabzon savunması çok zor anlar yaşadı.