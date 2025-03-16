Stanimir Stoilov: "İstediğimiz seviyede oynayamadık"

Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İki takım için de zor bir maçın olduğunu söyleyen Stoilov, takımının ilk yarıda istenilen seviyede olmadığını belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE OYNAYAMADIK"

Stoilov, "İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Dinamizmde, futbol agresifliğinde başlayamadık. Fırsatları yaratamadık. Futbol tarzımız agresif olmak. Pozisyonlardan yararlanamadık. Pozisyonlardan yararlanamayınca kazanamadık. Santrforlarımız sakatlıktan geldi, formlarına ulaşacaklar. Öncelikle yaşadığımız sakatlıklar futbol tarzımızı bozdu, şanssızlıklar yaşadık. İstediğimiz seviyede oynayamadık" yorumunu yaptı.

"AVRUPA'DAN BAHSETMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN DEĞİL"

Puanlar kaybettikleri sürece Avrupa hedefinden uzaklaştıklarını belirten Stoilov şu şekilde konuştu:

"Galibiyetler almamız gerekiyor. Ben hedefi yükseğe koydum ama büyük sıkıntılar oldu. Santraforlarımız sakatlandı. Ayrıca bizim için çok önemli olan Solet, Djalma ve Fofana'nın sakatlıkları oldu. Hepsinden etkilendik. Biz realist olacağız. Şu an Avrupa'dan bahsetmek için iyi bir zaman değil. Artık galibiyetler almalıyız. Yeni ve genç takımız, maçları kazanmaya tekrar başlamalıyız. Haftaya İsmail, Miroshi ve Nielsen cezalı. Sistem değişikliği olabilir, 3-5-2'den başka sistem de değerlendirebiliriz, bazı oyuncuları da değerlendirebiliriz. Sıkıntı yaşayacağımız en büyük pozisyon sol bek ama bir çözüm üreteceğiz"