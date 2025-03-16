SÜPER LİG: Göztepe ile Eyüpspor yenişemedi!

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe ile Eyüpspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, konuk Eyüpspor 65'inci dakikada Tayfur'un golüyle öne geçti: 0-1. Göz-Göz, 70'inci dakikada penaltıdan Romulo'nun golüyle skoru dengeledi: 1-1.

Eyüpspor, 74'üncü dakikada Tayfur'un kırımızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, maç berabere tamamlandı.

Bu sonuçla ev sahibi Göztepe galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp 37 puana yükseldi. Eyüpspor da puanını 44 yaptı. Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Umut Meraş'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine çeldi. Burada topla buluşan Emre Mor'un çevirdiği topa yeniden hareketlenen Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.

41'inci dakikada Göztepe atağında topla buluşan Romulo'nun pasında Juan, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın yerden uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Berke Özer, çıkardı.

45+2'nci dakikada Göztepe hücumunda Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.

65'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ayak içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1.

67'nci dakikada Göztepe atağında Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

70'inci dakikada topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

73'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

78'inci dakikada Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol, Süleyman Özay, Salih Mazlum

GÖZTEPE: Lis - Bokele, Heliton, Furkan, Nielsen (Dk. 89 Ahmed), İsmail, Dennis (Dk. 89 Kubilay), Miroshi, Matsuki (Dk. 46 Tijanic), Juan (Dk. 83 Emersonn), Romulo

EYÜPSPOR: Berke - Vezo, Dorukhan, Claro, Umut Meraş, Yalçın, Emre Akbaba (Dk. 63 Halil), Tayfur, Emre Mor (Dk. 74 Umut Bozok), Ampem (Dk. 90 Hamza), Thiam

GOLLER: Dk. 65 Tayfur (Eyüpspor), Dk. 70 (P.) Romulo (Göztepe)

SARI KARTLAR: Nielsen, Matsuki, İsmail (Göztepe), Claro, Thiam, Emre Mor, Umut (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Tayfur (Eyüpspor)