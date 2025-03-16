Süper Lig: Hatayspor, Sivasspor’u 3 golle devirdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Sivasspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri; 30'uncu dakikada Bilal Boutobba, 55'inci dakikada Recep Burak Yılmaz ile 65'inci dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 23'üncü dakikada Fode Koita ile 58'inci dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükselirken, Sivasspor 27 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Hatayspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada takım arkadaşı Aboubakar'ın indirdiği topu önünde bulan Hataysporlu Görkem Sağlam'ın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Sivassporlu Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Koita'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30'uncu takım arkadaşı Görkem Sağlam'dan aldığı pasla rakip ceza alanı önüne kadar ilerleyen Hataysporlu Boutobba yerden sert şutuyla karşılaşmaya eşitlik getirdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada takım arkadaşından aldığı pasla rakip ceza sahasında giren Sivassporlu Manaj'ın şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Bekaj ayaklarıyla çıkardı.

55'inci dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak'ın içeri çevirdiği topa kafayla dokunan Recep Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

58'inci dakikada Sivaspor'un atağında Koita'nın çektiği şut savunmadan sekip Manaj'ın önünde kaldı. Topu kontrol edip sert vuruş yapan Manaj golü yapmayı başardı: 2-2

65'inci dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmanın uzaklaştırmak istediği topa gelişine vuran Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilama takımını öne geçirdi: 3-2

70'inci rakip ceza alanına giren Sivassporlu Rodrigues, topu içeriye çevirdi. Pası alan Manaj'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

73'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Hataysporlu Bamgboye'nin içeriye çevirdiği top Boutobba'nın önünde kaldı. Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+5'inci dakikada rakip savunma arkasına sarkan Sivassporlu Koita'nın sert şutunda kaleci Bekaj son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 3-2 sona erdi.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

HATAYSPOR: Bekaj –Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakoviç, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit) , Moutoussamy, Koita, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Böke), Rodrigues (Dk. 83 Sımıc), Manaj

GOLLER: Dk. 30 Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Hatayspor), Dk. 23 Koita, Dk 58 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Massanga (Hatayspor), Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Sivasspor)

KIRMZI KART: Dk. 79 Calvo (Hatayspor)