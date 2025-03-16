Trendyol 1. Lig: Karagümrük ile Kocaelispor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.
Konuk ekip Kocaelispor, 46'ncı dakikada Barış Alıcı'nın golüyle öne geçerken, Karagümrük 69'uncu dakikada Wesley Moraes'in penaltısıyla maça eşitlik getirdi.
Karagümrük'te 90'ıncı dakikada Yiğit Efe Demir ile 90+7'nci dakikada Wesley Moraes kırmızı kart gördü.
Kocaelispor, puanını 59 yaparken, Karagümrük ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho (Dk. 90+12 Berkay Dabanlı), Göktan Gürpüz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Serginho (Dk. 90+4 Dovedan), Wesley
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 62 Samet Yalçın), Appindangoye, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Vukovic (Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik), Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Rivas (Dk. 16 Barış Alıcı - Dk. 76 Mesut Can Tunalı)), Markao (Dk. 77 Yunus Emre Gedik)
Goller: Dk. 46 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk. 69 Wesley (Penaltıdan) (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Dk. 89 Yiğit Efe Demir, Dk. 90+7 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 80 Samet Yalçın, Dk. 90+5 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Ahmet Oğuz, (Kocaelispor), Dk. 84 Djilobodji (Solwie Energy Fatih Karagümrük)