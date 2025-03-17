A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan mesaisi başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

İKİ FUTBOLCU İDMANDA YER ALMADI

Forma giydikleri takımlarla dün maça çıkan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca ağrıları olan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almadı.

JANKAT VE İSHAK ANTRENMANDA

Antrenmanın belli bölümünde takımla birlikte çalışan Yunus Akgün, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Öte yandan antrenmandaki eksikler nedeniyle Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ve İshak Vural, antrenman kadrosuna dahil edildi.