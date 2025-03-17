Bodrum Rize’yi yıktı, Demir düştü

Bodrum, Jose Morais yönetiminde yükselişini sürdürdü. Deplasmanda Çaykur Rize'yi 2-0 yenen Ege ekibi, son 6 maçta (4G-2B) kalesinde gol bile görmedi. Karadeniz temsilcisi önünde Bodrum, Alikulov'un kendi kalesine golüyle 22. dakikada üstünlüğü yakaladı: 0-1.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Rize'den Samet, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rölantide geçen oyunda Bodrum, 62'de Bardhi'nin şık plasesiyle farkı 2'ye çıkardı.
Ege ekibinin kalecisi Sousa, gördüğü sarı kartla F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü. Bodrum'un galibiyeti sonrası bitime 10 hafta kala eksi 2 puanlı Adana Demirspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.
PALUT BIRAKIYOR
Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, veda sinyali verdi: "İçeriye yeni bir enerji lazım. Yönetimle konuşacağım, en doğrusu neyse onu yapacağız."