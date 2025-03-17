Bodrum Rize’yi yıktı, Demir düştü

Bodrum, Jose Morais yönetiminde yükselişini sürdürdü. Deplasmanda Çaykur Rize'yi 2-0 yenen Ege ekibi, son 6 maçta (4G-2B) kalesinde gol bile görmedi. Karadeniz temsilcisi önündeDakikalar 40'ı gösterdiğinde Rize'den Samet, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Ege ekibinin kalecisi Sousa, gördüğü sarı kartla F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü. Bodrum'un galibiyeti sonrası bitimeRizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, veda sinyali verdi: "İçeriye yeni bir enerji lazım. Yönetimle konuşacağım, en doğrusu neyse onu yapacağız."