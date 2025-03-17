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Giriş Tarihi: 17.3.2025 20:50

Ciro Immobile'nin menajerinden oyuncusuna destek!

Beşiktaş'ta son dönemde yaşadığı performans düşüşü sebebiyle eleştirilen İtalyan golcü Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusuna destek verdi.

Ciro Immobile’nin menajerinden oyuncusuna destek!

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, son dönemde taraftarların eleştirisine maruz kalan oyuncusu için İtalyan basınına açıklamada bulundu.

TuttoMercato'ya konuşan Sommella, "Ciro'nun Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve bu yaşta maaşını artırmak da fena değil." dedi.

Sommella, "Harika bir başlangıç yaptı; çok gol attı ve bir Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunlar yaşıyorlar ama futbolda iniş çıkışlar olması da son derece doğal." diye konuştu.

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Ciro Immobile'nin menajerinden oyuncusuna destek!
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